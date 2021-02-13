İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı(Avcılar)
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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı(Avcılar)

13.02.2021 23:17 | Son Güncelleme: 13.02.2021 23:24
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı(Avcılar)

İSTANBUL'da beklenen kar yağışı başlarken, Avcılar'da güvenlik güçleri soğuk havaya rağmen sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini sürdürdü.

İSTANBUL'da beklenen kar yağışı başlarken, Avcılar'da güvenlik güçleri soğuk havaya rağmen sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini sürdürdü.

Saat 22.00 sıralarında başlayan yoğun kar yağışı kısa sürede bazı araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu. Soğuk havadan kaçan bir sahipsiz köpek Merkez Üniversite Kampüsü Metrobüs Durağı'na gelerek turnikelerine sığındı. Sokağa çıkma kısıtlaması sürerken ilçe girişinde ve çeşitli noktalarda sabit görev yapan polisler de soğuk havaya rağmen denetimlerini sürdürdü.


- İstanbul
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı(Avcılar)
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı(Avcılar)
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı(Avcılar)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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