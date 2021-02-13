İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı(Avcılar)

Saat 22.00 sıralarında başlayan yoğun kar yağışı kısa sürede bazı araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu. Soğuk havadan kaçan bir sahipsiz köpek Merkez Üniversite Kampüsü Metrobüs Durağı'na gelerek turnikelerine sığındı. Sokağa çıkma kısıtlaması sürerken ilçe girişinde ve çeşitli noktalarda sabit görev yapan polisler de soğuk havaya rağmen denetimlerini sürdürdü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş