İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - Haberler | Genel
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul'da başladı.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı
İSTANBUL - Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul'da başladı.
İstanbul'da öğlen saatlerinde ortalık karardı, gündüz adeta geceye döndü. Meteorolojinin uyarılarının ardından da kar yağışı, mega kentte Silivri'den giriş yaptı. Kar yağışının giderek etkisini artırması bekleniyor.