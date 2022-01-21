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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - Haberler | Genel

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul'da başladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı

İSTANBUL - Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul'da başladı.

İstanbul'da öğlen saatlerinde ortalık karardı, gündüz adeta geceye döndü. Meteorolojinin uyarılarının ardından da kar yağışı, mega kentte Silivri'den giriş yaptı. Kar yağışının giderek etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

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İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - Son Dakika Haberleri

İstanbul, kar, Genel, Yerel, Haber

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