İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İSTANBUL (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.

İstanbul için Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından kentte beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Kentin yüksek kesimlerinde ve Avrupa Yakası'nda yer yer etkili olmaya başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekliyor. Belediye ekipleri de kar yağışı nedeniyle yol kenarlarında araçlarla hazır bekliyor.