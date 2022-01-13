İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.

İSTANBUL (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.

İstanbul için Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından kentte beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Kentin yüksek kesimlerinde ve Avrupa Yakası'nda yer yer etkili olmaya başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekliyor. Belediye ekipleri de kar yağışı nedeniyle yol kenarlarında araçlarla hazır bekliyor.

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

 Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

 İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title