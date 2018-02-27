Yarın Bekleniyordu, Erken Geldi! İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

İstanbul'da yarın beklenen kar yağışı, erken geldi. Kar, kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak şehrin merkezine kadar indi. Beylükdüzü ve Hadımköy'e lapa lapa kar yağdı.

SİLİVRİ'DEN GİRİŞ YAPTI, KENT MERKEZİNE İNDİ

İstanbul'da aylardır beklenen kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Silivri'de sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar, kent merkezine kadar indi.

İKİ İLÇEYE LAPA LAPA KAR YAĞDI

Beylikdüzü ve Hadımköy'e lapa lapa kar yağdı. Kağıthane, Beşiktaş, Başakşehir, Çatalca, Beykoz, Çekmeköy ve Zeytinburnu'nda kar yağışı görülürken, Kadıköy ve Üsküdar'da da karla karışık yağmur yağdı.

BUZLANMA UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kar yağışının yerini soğuk bir havaya bırakarak terk etmesi beklenmektedir. İstanbul'da Çarşamba gecesi, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden buzlanma don olayı meydana geleceğinden trafik de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

EDİRNE'DE OKULLAR TATİL OLDU

Edirne'de dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle okullar tatil olmuştu. Kentte kar kalınlığı 10 santime yükseldi.

AVRUPA'DA SİBİRYA SOĞUKLARI

Soğuk hava, Avrupa'nın dört bir yanını etkisi altına aldı. Roma'da altı yıl aradan sonra yağan kar nedeniyle olağanüstü günler yaşanırken, Avusturya'da ise "burka yasağı" hava koşulları nedeniyle askıya alındı.

Soğuk hava dalgası ve yoğun yağışlar, Avrupa'da hayatı zorlaştırdı. Kara ve hava trafiği hava koşullarından olumsuz etkilenirken, soğuk hava ve yaşanan trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybedenler oldu.

ROMA'DA KOLEZYUM KAPALI KALDI

Pazartesi gününe alışılmadık biçimde bembeyaz uyanan Roma'da kar yağışı nedeniyle dünya çapında turistlerin en uğrak mekanlarından olan Kolezyum kapalı kaldı. İtalya'nın başkentinde okul ve kreşler de tatil edilirken, belediye yönetimi kent sakinlerine mümkün olduğunca az dışarı çıkma çağrısı yaptı. Dört bir yanı soğuk havanın etkisine giren İtalya'nın Apenin Dağları'nda sıcaklığın eksi 20 dereceye kadar düştüğü belirtildi.