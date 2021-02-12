İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI-1

Erol DEĞİRMENCİ/ - İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kentin birçok noktasında başlayan yağış nedeniyle bazı yerler beyaza büründü O noktalardan biri de Kartal oldu. Öte yandan trafikte de yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 09.10 itibarıyla yüzde 65 oldu. Kar yağışının pazar günü etkisini arttırması bekleniyor.

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---------------Kartal'da kar yağışı-Beylikdüzü'nde kar yağışı-Detaylar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı