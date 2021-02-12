İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI-1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI-1

12.02.2021 09:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:13
İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI-1

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

Erol DEĞİRMENCİ/ - İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kentin birçok noktasında başlayan yağış nedeniyle bazı yerler beyaza büründü O noktalardan biri de Kartal oldu. Öte yandan trafikte de yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 09.10 itibarıyla yüzde 65 oldu. Kar yağışının pazar günü etkisini arttırması bekleniyor.

Görüntü dökümü:

---------------Kartal'da kar yağışı-Beylikdüzü'nde kar yağışı-Detaylar

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Ömer Ali Arda Turan Ünal Karaman Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar İzmir İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI-1 - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 09:13:27. #1.14#
title