İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI AVRUPA YAKASINDA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, Avrupa yakasında bazı ilçelerde başladı. Kente girmek isteyen TIR ve kamyonlar ise Silivri'de durdurularak parklara yönlendirildi.

Kar yağışı erken saatlerde Avrupa yakasında bazı ilçelerde etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan kar yağışı ile birlikte üst geçitler ve yol kenarları beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıkladığı tedbirlerle ilgili olarak kente giriş yapmak isteyen TIR ve kamyonlar da polis tarafından tek tek durduruldu. Silivri'de durdurulan ağır tonajlı araçlar, parklara yönlendirildi.