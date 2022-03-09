İstanbul'da beklenen kar nedeniyle tır ve kamyonların kente girişine izin verilmeyecek - Haberler

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İstanbul'da beklenen kar nedeniyle tır ve kamyonların kente girişine izin verilmeyecek

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da beklenen kar nedeniyle tır ve kamyonların kente girişine izin verilmeyecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonların İstanbul'a girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini açıkladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonların İstanbul'a girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ikinci bir duyuruya kadar kamyon ve tırların İstanbul'a girişine izin verilmeyeceğini duyurdu. Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Meteorolojiden alınan son verilere göre, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00'ten itibaren izin verilmeyecektir."

(İHA)

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

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