Taksim'de kar yağışı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da beklenen karın etkisini artırmasıyla Taksim beyaza büründü.

İstanbul'da günlerdir yapılan uyarıların ardından dün aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini iyice artırdı. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar karla karşılaştı. Taksim'de de aynı manzara vardı. Taksim Meydanı karın etkisiyle beyaza büründü.