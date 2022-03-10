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Taksim'de kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da beklenen karın etkisini artırmasıyla Taksim beyaza büründü.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da beklenen karın etkisini artırmasıyla Taksim beyaza büründü.

İstanbul'da günlerdir yapılan uyarıların ardından dün aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini iyice artırdı. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar karla karşılaştı. Taksim'de de aynı manzara vardı. Taksim Meydanı karın etkisiyle beyaza büründü.

Taksim'de kar yağışı

Taksim'de kar yağışı

Taksim'de kar yağışı

Taksim'de kar yağışı

Taksim'de kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, Taksim, kar, Genel, Yerel, Güncel, Haberler

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