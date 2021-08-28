İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı programları nedeniyle 29 ve 30 Ağustos'ta trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı programları nedeniyle 29 ve 30 Ağustos'ta trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı programları nedeniyle kapatılacak yollar alternatif güzergahlara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Kutlama programları nedeniyle 29 Ağustos Pazar günü Vatan Caddesi'nde yapılacak genel prova ile 30 Ağustos Pazartesi günü düzenlenecek tören kutlamaları kapsamında bazı yolların saat 06.00-14.00 arasında trafiğe kapanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan, Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Hal Yolu Güneyden gelip Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak."

Alternatif güzergahlar olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddeleri kullanılabilecek.

Öte yandan "Tiger 3" adlı sinema projesinin reklam filmi çekimi nedeniyle de 29 Ağustos'ta belirtilen saatlerde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapanacağı duyuruldu.

Bu kapsamda 29 Ağustos saat 06.00-12.00'de, Reşadiye Caddesi Eyüp istikameti Galata Köprüsü girişleri, Ragıp Gümüşpala Caddesi Zeytinburnu istikameti Galata Köprü girişleri, Galata Köprüsü Fatih (Eminönü) ilçesinden Beyoğlu (Karaköy) istikameti trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar ise Unkapanı (Atatürk Köprüsü), Haliç Köprüsü, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Balat Sahil Yolu, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi u dönüşler Unkapanı istikameti olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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