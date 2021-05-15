İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR MAÇ NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILACAK
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İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR MAÇ NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILACAK

İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR MAÇ NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILACAK
Demirören Haber Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Yeni Malatyaspor takımları arasında bugün oynanacak Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle saat 17.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yeni Malatyaspor takımları arasında bugün oynanacak Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle saat 17.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kapatılacak yollar ve alternatifi olan yollar şu şekilde;

KAPATILACAK YOLLAR:

1- TEM Kuzey yan yoldan Cendere Caddesi'ne bağlantı yolu trafiğe kapatılacak.

2- Kağıthane'den gelip Azerbaycan Caddesi'nden Metin Oktay Caddesi'ne bağlanıp, TEM Kuzeye bağlantı yolu Metin Oktay Caddesi iki yönlü olarak hem Kağıthane'den TEM'e bağlantı yolu hem de TEM Kuzey yan yoldan Vadi İstanbul'a bağlantı yolu trafiğe kapatılacak.

3- Kemerburgaz'dan gelip, Azerbaycan Caddesi'nden Vadi İstanbul köprüsünden Metin Oktay Caddesi'ni takiben TEM Kuzeye bağlantı yolu trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF YOLLAR:

1- TEM Kuzey Yol Hasdal Bağlantı Yolu.

2- Büyükdere Caddesi Maslak Ayazağa Caddesi Ayazağa Cendere Caddesi Azerbaycan Caddesi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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