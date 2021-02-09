Bazı yerlerde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü
09.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:04
İstanbul'da bazı vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı görüldü.
İstanbul'da bazı vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı görüldü.
Güneşli havayı fırsat bilenler Üsküdar sahilinde zaman geçirmeyi tercih etti.
Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri sandalyeleri ve masaları kurarak sahilde çay içti, yemek yedi.
Vatandaşların bir kısmının sosyal mesafeyi korumadığı, konuşurken de maske takmadığı görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur