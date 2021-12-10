İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre İstanbul'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Karaköy- Kadıköy, Kadıköy- Beşiktaş, Kabataş-Adalar ile Bostancı-Adalar ring seferleri geçici olarak durduruldu.

AA / Tansel Parlak - Son Dakika Haberleri

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