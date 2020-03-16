İstanbul'da bazı öğrenci yurtları korona önlemleri kapsamında boşaltıldı
İSTANBUL'da bazı öğrenci yurtları koronavirüs önlemleri kapsamında boşaltıldı.
16.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:31
İSTANBUL'da bazı öğrenci yurtları koronavirüs önlemleri kapsamında boşaltıldı.
- İstanbul
Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu ve Küçükçekmece'de bulunan Florya-Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin bugün saat 12.00'ya ayrılmaları istendi. Öğrencilerin bir bölümü gece saatlerinde yurtlardan ayrıldı. Yurtlarda dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Öğrencilerin bazıları ailelerinin yanına giderken, bazı öğrenciler ise duyurularda belirtilen alternatif yurtlara yerleşti.
- İstanbul
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Kaynak: DHA