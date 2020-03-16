İSTANBUL'DA BAZI ÖĞRENCİ YURTLARI KORONA ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA BOŞALTILDI
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İstanbul, DHA, Güncel

İSTANBUL'DA BAZI ÖĞRENCİ YURTLARI KORONA ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA BOŞALTILDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Yılmaz OKUR / İstanbul DHA- İSTANBUL'da bazı öğrenci yurtları koronavirüs önlemleri kapsamında boşaltıldı.

16.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:21
İSTANBUL'DA BAZI ÖĞRENCİ YURTLARI KORONA ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA BOŞALTILDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Yılmaz OKUR/ İstanbul DHA- İSTANBUL'da bazı öğrenci yurtları koronavirüs önlemleri kapsamında boşaltıldı. 

Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu ve Küçükçekmece'de bulunan Florya-Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin bugün saat 12.00'ya ayrılmaları istendi. Öğrencilerin bir bölümü gece saatlerinde yurtlardan ayrıldı. Yurtlarda dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Öğrencilerin bazıları ailelerinin yanına giderken, bazı öğrenciler ise duyurularda belirtilen alternatif yurtlara yerleşti.

 GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Fatih Sultan Mehmet Öğrenci yurdu-Yurttan ayrılan öğrenciler-Öğrencileri bekleyen araçlar-Öğrencilerin valizlerle yurttan çıkışı-Röportaj-Genel ve detay görüntüler 

 


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Kaynak: DHA

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Manşet

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