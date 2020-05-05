İstanbul'da bazı noktalarda trafikte artış gözlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da bazı noktalarda trafikte artış gözlendi

İstanbul'da bazı noktalarda trafikte artış gözlendi
05.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:50

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler devam ederken, önceki günlere göre daha fazla insanın dışarıya çıktığı, trafikte de bazı noktalarda artış yaşandığı görüldü.

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler devam ederken, önceki günlere göre daha fazla insanın dışarıya çıktığı, trafikte de bazı noktalarda artış yaşandığı görüldü.

İstanbul'da, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Tarihi Yarımada'daki tarihi ve turistik mekanlarda, sakin günler sürüyor.

Kentte açılan iş yerlerin önceki günlere göre daha fazla olduğu görülürken, vatandaşların alışveriş yapmak için otobüs, vapur ve özel araçlarıyla geldiği Eminönü'nde ise bazı noktalarda yoğunluk yaşandı.

Eyüpsultan Meydanı, Sarayburnu sahili, Kapalıçarşı çevresi ve Saraçhane Parkı da sakin görünürken, vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takarak dışarıya çıktığı, metrobüs, vapur ve minibüslerin ise tenha olduğu görüldü.

Duraklarda sosyal mesafeyi gözeterek araç beklenirken yine banka şubelerinin önlerine de sosyal mesafeye uyuldu.

Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Şişli'de evde kal çağrılarına büyük oranda uyulurken, kentin en kalabalık yerlerinden olan Taksim ve İstiklal Caddesi de tenha günlerini yaşıyor.

İstanbul'da bazı noktalarda trafikte artış gözlendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Maskeler yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar Haberler
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haberler
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
İstanbul'daki korona kaynaklı büyük değişim, havadan görüntülendi
İstanbul'daki korona kaynaklı büyük değişim, havadan görüntülendi
Koronavirüsü yarasalardan insanlara taşıyan 'aracı hayvan' bulunamayabilir
Koronavirüsü yarasalardan insanlara taşıyan "aracı hayvan" bulunamayabilir
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Polisten kaçan zanlılar yol kenarına 900 bin dolar para attılar
Polisten kaçan zanlılar yol kenarına 900 bin dolar para attılar
Karantinadaki çocuklar, oyun özlemini camdan cama 'isim-şehir' oynayarak gideriyor
Karantinadaki çocuklar, oyun özlemini camdan cama ''isim-şehir'' oynayarak gideriyor
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık
ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Ajda Pekkan Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Ersun Yanal Fatih Terim Loris Karius Nenad Bjelica
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: İstanbul'da bazı noktalarda trafikte artış gözlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 14:57:43. #1.15#
title