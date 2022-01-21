İSTANBUL'DA BAZI İLÇELERDE KAR BAŞLADI; TRAFİK YÜZDE 80'E ULAŞTI

İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan yağmur ve karın etkisizle trafik yüzde 80'e ulaştı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan yağmur ve karın etkisizle trafik yüzde 80'e ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde başladı. Özellikle Beylikdüzü ve Çatalca kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışının etkisiyle trafikte de yoğunluk yaşanıyor. Saat 17.40 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.