İstanbul'da bazı bölgelere kar yağdı

SARIYER, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş ile Silivri ve Sarıyer'in yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kısa süreli gerçekleşen kar yağışı, özellikle yüksek bölgelerde etkili oldu.

Yağış trafikte herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, bazı vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Belediye ekipleri, olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.

AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri

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