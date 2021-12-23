İstanbul'da bazı bölgelere kar yağdı - Haberler
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İstanbul'da bazı bölgelere kar yağdı

İstanbul'da bazı bölgelere kar yağdı
AA / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

İstanbul'da Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş ile Silivri ve Sarıyer'in yüksek kesimlerine kar yağdı.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş ile Silivri ve Sarıyer'in yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kısa süreli gerçekleşen kar yağışı, özellikle yüksek bölgelerde etkili oldu.

Yağış trafikte herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, bazı vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Belediye ekipleri, olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.

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SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri

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