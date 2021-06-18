İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak etkili oluyor
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İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak etkili oluyor

İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Bulutlu ve gök gürültülü havanın hakim olduğu kentin bazı bölgelerinde sağanak başladı.

Şişli ve Beyoğlu civarında şiddetti şekilde devam eden sağanaktan korunmaya çalışan vatandaşlar, dükkanlara, otobüs duraklarına ve binaların tentelerinin altına sığındı.

Taksim Meydanı'nda birçok kişi yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar duraklara ve iş yerlerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle bazı yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte seyir halindeki araçların sürücüleri de ilerlemekte zorluk çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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