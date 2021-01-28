İSTANBUL'DA BAZI BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI GECE BOYU ARALIKLARLA SÜRDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAİstanbul'da dün gün boyu bazı bölgelerde aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta da sürdü.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

İstanbul'da dün gün boyu bazı bölgelerde aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta da sürdü. Beylikdüzü'ünde devam eden kar yağışı sonrası park halindeki araçların üstü beyaz örtü ile kaplanırken, kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU