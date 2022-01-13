İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı başladı - Haberler
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İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı başladı

İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da kar yağışı zaman zaman bazı bölgelerde etkili olmaya başladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kar yağışı zaman zaman bazı bölgelerde etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı zaman zaman etkili olmaya başladı. Özellikle megakentin yüksek kesimlerinden etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yerlerde ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu. Kar yağışının ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekliyor. - İSTANBUL

İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı başladı

İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı başladı

İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı başladı

İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı başladı

İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı başladı

İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı başladı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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