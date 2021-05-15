İstanbul'da bayramın 3. gününde "tam kapanma" sakinliği devam ediyor
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İstanbul'da bayramın 3. gününde "tam kapanma" sakinliği devam ediyor

İstanbul'da bayramın 3. gününde 'tam kapanma' sakinliği devam ediyor
Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

Ramazan Bayramı'nın 3. gününde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla İstanbul'da sessizlik hakim oluyor.

Ramazan Bayramı'nın 3. gününde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla İstanbul'da sessizlik hakim oluyor.

Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" uygulaması kapsamında, kent genelinde sakinlik devam ediyor.

Bayramın 3. gününde de ana yollar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Bazı noktalarda denetim yapan polis ekipleri, sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.

Kentin en yoğun alanlarından olan sahil ve parklarda da sessizliğin hakim olduğu görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 09.30'da yüzde 1 olarak kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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