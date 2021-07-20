İstanbul'da bayramda yollar boş kaldı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. 15 Temmuz Boğaz Köprüsü'nde trafiğin yok denecek kadar az olduğu görüldü. Öte yandan, trafik havadan da görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. Normal günlerde trafik yoğunluğu çok olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bayramın ilk günü yoğunluğun yok denecek kadar az olduğu görüldü. Öte yandan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı