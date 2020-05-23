İstanbul'da bayramda hafif yağış bekleniyor
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İstanbul'da bayramda hafif yağış bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), havanın bayramın birinci günü güneşli, ikinci ve üçüncü günü ise bulutlu ve hafif yağışlı olacağını bildirdi.

İstanbul'da bayramda hafif yağış bekleniyor
23.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), havanın bayramın birinci günü güneşli, ikinci ve üçüncü günü ise bulutlu ve hafif yağışlı olacağını bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü dışında İstanbul'da bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Bayramın birinci gününde havanın güneşli, ikinci ve üçüncü günlerinde bulutlanmanın artması ve beraberinde aralıklarla hafif yağış geçişlerinin olması bekleniyor.

İstanbul başta olmak üzere yurdun özellikle batı ve kuzey bölgelerinde görülen soğuk ve yağışlı havanın gelecek hafta ortalarına (Perşembe) kadar etkili olması öngörülürken, sıcaklığın 18-21 derece aralığında, mevsim normalleri ile 1-3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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