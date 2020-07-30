İstanbul'da bayram trafiği gece saatlerinde de sürüyor Kurban Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek için yollara çıkan İstanbulluların oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor.

Kurban Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek için yollara çıkan İstanbulluların oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerindeki yoğunluk gece saatlerinde de sürüyor.

Kurban Bayramı öncesinde memleketlerine gidecek vatandaşlar İstanbul'dan dün öğle saatlerinden sonra yola çıkmaya başladı. Araçlarıyla yola çıkan İstanbullu vatandaşlar, trafikte yoğunluk oluşmasına neden oldu. Yoğunluk E-5'ten 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde görüntülendi. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği ve yoğunluktan dolayı araçların çok yavaş ilerlediği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA