İstanbul'da bayram trafiği devam ediyor
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İstanbul'da bayram trafiği devam ediyor

İstanbul'da bayram trafiği devam ediyor Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin megakent İstanbul'dan çıkışı devam ediyor.

29.07.2020 23:40 | Son Güncelleme: 30.07.2020 04:37

İstanbul'da bayram trafiği devam ediyor

İSTANBUL - Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin megakent İstanbul'dan çıkışı devam ediyor.

4 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasına saatler kala İstanbul'dan çıkışlar hız kazandı. Gün boyunca devam eden yoğun trafik gece saatlerinde de devam etti. Çamlıca gişelerde gece yarısından itibaren ücretsiz geçişler başlayıp bayram boyunca devam edecek.

İstanbul'da bayram trafiği devam ediyor

Kaynak: İHA

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