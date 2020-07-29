İSTANBUL'DA BAYRAM TEDBİRLERİ
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İSTANBUL'DA BAYRAM TEDBİRLERİ

İSTANBUL Valiliği, Kurban bayramı tedbirlerini açıkladı.

İSTANBUL'DA BAYRAM TEDBİRLERİ
29.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:36

İSTANBUL Valiliği, Kurban bayramı tedbirlerini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada tedbirler şu şekilde belirtildi:

Kurban bayramı dolayısıyla vatandaşlarımızın dini vecibelerini huzur içinde eda etmeleri, iller arası muhtemel salgın hastalık riskinin bertaraf edilmesi ve diğer hususlarla ilgili gerekli önlemler planlanmış ve uygulanmaya devam edilmektedir.  Vatandaşlarımızın, Kurban Bayramı'nı huzur ve güven ortamı içinde geçirmelerini temin etmek için? koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirlerinin hassasiyetle uygulandığı kontrollü sosyal hayat sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu önerileri çerçevesinde temizlik, maske ve mesafe tedbirlerine en üst düzeyde riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir. Kurban Bayramı'nın kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak geçirilmesini sağlamak amacıyla İstanbul'da alınan tedbirler aşağıya çıkarılmıştır.1.    COVID-19 salgını ile mücadelede halihazırda uygulanan sosyal mesafenin korunması, maske takılması, temizlik, sağlık ve izolasyon kurallarına azami özen gösterilmesi gerekmektedir. 2.    Kaymakamlıklar tarafından ilçelerimizde yapılacak bayramlaşma programlarının zorunlu haller dışında açık alanlarda gerçekleştirilmesi; kapalı alanlarda gerçekleştirilmesi durumunda oturma düzeninin fiziki mesafe kuralına uygun olması; temizlik ve maske kurallarına riayet edilmesi; katılımcı sayısının kısıtlı ve program süresinin kısa tutulması gerekmektedir. 3.    Arife günü ve bayram süresince yapılacak kabir ziyaretlerinde; Bayram ve Cuma namazlarında;  Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu AVM, alışveriş merkezleri ve pazar yerlerinde;Gar, otogar, liman, havalimanı ve toplu taşıma araçlarında;Piknik, mesire alanları, sahil ve plajlarda;Ceza infaz kurumlarındaki açık görüşlerde;Covid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetine izin verilen bütün iş yerlerinde ilgili kurumlarımızca gerekli güvenlik ve sağlık önlemleri alınacak ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir. 4.    Vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde Kurban ibadetlerini ifa edebilmeleri için 01.07.2020 tarih ve 57522 sayılı yazımız ile duyurulan Bakanlığımız Genelgesinde getirilen kurallar çerçevesinde kurban satış ve kesim yerlerinde kontrol ve denetimlere ağırlık verilecektir.5.    İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleriyle başlatılan denetimler titizlikle uygulanmaya devam edilecektir. 6.    İl ve 39 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince görevlendirilen personel ile Acil Müdahale Ekipleri oluşturulmuş, 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya devam edecektir.  7.    İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Belediye Zabıta ekipleriyle koordineli çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. 8.    Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında tam zamanlı denetim yapılmakta, gerekli şartları taşımayan sevklere izin verilmeyecektir.9.    İstanbul'a kara ve deniz yoluyla hayvan giriş çıkışlarını kontrol altına alan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kurban satış ve kesim yerlerinde denetim çalışmaları aralıksız sürdürülecektir. 10.    İstanbul genelinde izinli 322 satış yeri ve 869 kesim yerinde bayram süresince İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde tam zamanlı Veteriner Hekimler görevlendirilmiştir. Bu görevliler tarafından sürekli olarak kurbanlık hayvanların yaş, kulak küpe ve belge kontrolleri yapılacaktır. 11.    Trakya Bölgesinin Şap Hastalığına karşı arilik statüsünün korunması amacıyla Trakya Bölgesine gidecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan genelge şartlarını yerine getirmeleri kaydıyla sevklerine izin verilecektir. 12.    Ayrıca "HaySagö adlı mobil telefon uygulaması geliştirilmiş, bu yazılım sayesinde vatandaşlarımıza satın aldıkları hayvana ait bilgileri takip edebilme imkanı sunularak, bildirim ve şikayetlerini anlık olarak iletmeleri sağlanmıştır. 13.    Kurbanlık satışlarında vatandaşlarımızın dolandırıcılık ve sahte para kullanımına karşı dikkatli olmaları;Vatandaşlarımızın kurbanlıklarını, belirlenen izinli kurbanlık satış yerlerinden almaları ve kesim yerlerinde kestirmeleri, cadde sokak ve park yeri gibi kamuya açık alanlarda kesim yapmamaları, aldıkları hayvanların kulak küpelerini, pasaportlarını ve doğum tarihlerini kontrol etmeleri;Satış ve kesim yerlerinde hayvanların sağlık durumuyla ilgili bir tereddüt halinde veteriner hekime danışmaları önem arz etmektedir.14.    İl Sağlık Müdürlüğünce, sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır.15.    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca (İtfaiye Daire Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacaktır.16.    İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından; karayolu, raylı sistem, deniz ve havayolu ile yapılacak ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla belirlenen denetim noktaları ile kara, deniz ve havadan 7/24 esasına göre denetim ve kontroller yapılacaktır. 17.    Belediye ve güvenlik birimlerimizin personelince Bayram nedeniyle görevlerin aksamaması için gerekli tedbirler alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir.18.    Trafik, belediye zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştireceklerdir.19.    Bayram süresince;İl Emniyet Müdürlüğümüzce 581 trafik, 1529 asayiş, 188 motorize, 3 helikopter ekibi ve 17.500 personel İl Jandarma Komutanlığımızca 42 trafik, 101 asayiş, 11 motorize, 1 helikopter ekibi ve 4.692 personelSahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımızca 5 dalış timi, 4 bot, 1 radar timi ve 1 helikopter görev yapacaktır.20.    Elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır.

21.    Vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıdaki telefon numaraları vasıtasıyla ilgili kurumlara başvurmaları gerekmektedir.


Kaynak: DHA

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