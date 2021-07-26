Bayram tatilinin sona ermesiyle trafikte yoğunluk arttı

İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinin ardından trafik ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinin ardından trafik ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilinin ardından ilk mesai gününde Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 Karayolu'nun bazı noktalarıyla, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri girişlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar araç yoğunluğu oluşturdu. Ayrıca otobüs duraklarında, vapur iskeleleri ve aktarma merkezlerinde de yoğunluk yaşandığı görüldü.

Tramvay, metro gibi raylı sistemlerdeki araçların da dolu seferler yaptığı gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alperen Kaya