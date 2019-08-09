İstanbul'da bayram tatili trafiği yoğunluğu (FSM Havadan 2)
KURBAN Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı.
09.08.2019 19:04
KURBAN Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Mahmutbey Gişeler Edirne istikameti, Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikameti akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi.
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Kaynak: DHA