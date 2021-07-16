İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu azaldı
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İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu azaldı

İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu azaldı
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

İstanbul'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla vatandaşların memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmeleri nedeniyle şehir genelindeki trafik yoğunluğu azaldı.

İstanbul'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla vatandaşların memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmeleri nedeniyle şehir genelindeki trafik yoğunluğu azaldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde akıcı bir trafik olduğu görüldü.

Avcılar, Esenyurt, Hadımköy, D-100 karayolu ile Haramidere mevkisinde de trafik her iki yönde akıcı ilerlerken, yan yollarda ise kısmen yoğunluk oluştu.

İBB CepTrafik uygulamasında kent genelindeki yoğunluğun saat 20.25 itibariyle yüzde 30 olduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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