İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu
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İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, sabahın erken saatlerinde TEM otoyolunda yoğun trafik oluşturdu.

İstanbul'da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, sabahın erken saatlerinde TEM otoyolunda yoğun trafik oluşturdu. Yoğun trafik havadan böyle görüntülendi.

İstanbul'da geçtiğimiz gün gece saatlerinde başlayan bayram tatil trafiği, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Sabahın erken saatlerinde memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, TEM otoyolunda Ankara istikametine yoğun trafik oluşturdu. Kadıköy'den başlayan trafik Tuzla'ya kadar uzadı. Yoğun trafik drone ile havadan böyle görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu
İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu
İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu
İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu
İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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