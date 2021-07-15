İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu(1)
İSTANBUL'da sabahın erken saatlerinde 9 günlük bayram tatili için yola çıkan sürücüler, TEM otoyolunda yoğun trafik oluşturdu.
İSTANBUL'da sabahın erken saatlerinde 9 günlük bayram tatili için yola çıkan sürücüler, TEM otoyolunda yoğun trafik oluşturdu. Yoğun trafik havadan görüntülendi.
İstanbul'da dün başlayan tatil trafiği, bugün sabah erken saatlerde devam etti. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan sürücüler, TEM otoyolunda Ankara istikametine yoğun trafik oluşturdu. Ataşehir'den başlayan trafik Tuzla'ya kadar durma noktasına geldi.
- İstanbul
İstanbul'da dün başlayan tatil trafiği, bugün sabah erken saatlerde devam etti. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan sürücüler, TEM otoyolunda Ankara istikametine yoğun trafik oluşturdu. Ataşehir'den başlayan trafik Tuzla'ya kadar durma noktasına geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Esen