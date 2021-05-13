İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI KILINDI

İSTANBUL'DA Ramazan Bayram namazı kılındı.

İSTANBUL'DA Ramazan Bayram namazı kılındı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Şentop, camii çıkışı açıklamalarda bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, Ayasofya Camii'nde bayram hutbesini okudu.

Tam kapanma uygulamasında Ramazan Bayram namazı, yoğun önlemler altında İstanbul'da kılındı. Başta Ayasofya Camii olmak üzere Büyük Çamlıca Camii, Eyüp Sultan Camii ve tüm selatin camilerde seccadesini alan vatandaşlar namaza koştu. Polisin uyarılarıyla camilere gelen vatandaşlar, dua etti, namazlarını kıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu, namazın ardından bayram hutbesi için minbere çıktı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bayram namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. TBMM Başkanı Şentop, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı