: İstanbul'da basketbol maçında antrenör dehşeti

05.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:25

Genç sporcuya defalarca tokat atan kadın antrenör, daha sonra hızını alamayıp maçın hakemine de çöp kovası fırlattı.

Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel basketbol turnuvasında skandal görüntüler yaşandı. Sortie ile Çatalca Muratbey takımları arasında oynanan maçta, Sortie antrenörü Özlem B, herkesin gözü önünde oyuncusuna saldırdı. U-16 takımının genç sporcusuna defalarca tokat atan kadın antrenör, daha sonra hızını alamayıp maçın hakemine de çöp kovası fırlattı. Maçı izleyen veliler antrenöre tepki gösterirken, yaşanan olaylar nedeniyle maç yarıda kaldı. Genç sporcunun uğradığı şiddet ve maçta yaşanan olaylar, tribünde bulunan bir izleyici tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay geçtiğimiz hafta sonu Büyükçekmece Mimarsinan Spor Salonu'nda meydana geldi. Genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel bir turnuvada karşı karşıya gelen Sortie Spor Kulübü ile Çatalca Muratbey arasında oynanan müsabakanın son anlarında Sortie takımının kadın antrenörü Özlem B., sinirlenerek kenara aldığı bir oyuncusuna küfür edip, tokat attı. Sporcusuna birkaç kez tokat atan ve vurmaya çalışan antrenöre, araya giren diğer takım arkadaşları ve masa hakemleri engel olmaya çalıştı.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ MAÇ TATİL EDİLDİ

Bu sırada tribünde maçı izleyenler Sortie antrenörüne büyük tepki gösterdi. Saha içine giren bazı veliler ile antrenör arasında gergin anlar yaşandı. Araya giren görevliler olayların yatışması için çaba sarfetti. Bu arada saha kenarından uzaklaştırılan genç sporcu bir süre sonra tekrar banka oturdu. Koç Özlem B, oyuncusunu bir kez daha tokatlaması üzerine maç hakem tarafından tatil edildi. Bu karar üzerine Ö.B, bu kez eline geçirdiği bir çöp kovasını maçın hakemine fırlattı. Antrenör ve görevliler arasında tartışma bir süre daha devam etti. Öte yandan Özlem B.'nin aynı zamanda İstanbul'da bir devlet okulunda beden eğitim öğretmeni olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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