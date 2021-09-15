İstanbul'da başkasına ait HES kodu ile maçlara girmeye çalışan toplam 95 kişi yakalandı - Haberler
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İstanbul'da başkasına ait HES kodu ile maçlara girmeye çalışan toplam 95 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in başlamasıyla birlikte stat girişlerindeki denetimlerini arttıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube ekipleri, başka kişilere ait Passolig kartı ve biletle lig maçlarına girmeye çalışan toplam 95 kişiyi yakaladı.

Süper Lig'in başlamasıyla birlikte stat girişlerindeki denetimlerini arttıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube ekipleri, başka kişilere ait Passolig kartı ve biletle lig maçlarına girmeye çalışan toplam 95 kişiyi yakaladı.

Dünyayı etkisi altına alan küresel salgın ile ilgili mücadele her alanda devam ederken, futbolda Covid-19 ile mücadelede yasa dışı uygulamalara başvuran taraftarlara da göz açtırılmıyor. Covid-19 salgınıyla 1.5 yıldır verilen mücadele kapsamında, toplum sağlığının en üst seviyede korunabilmesi amacıyla, seyircilerin Stadyumlara Giriş Şartları yeniden belirlendiği Türkiye liglerinde önlemler artırıldı. Bu sezon aşısız olan taraftarların maçlara girmelerine izin verilmeyeceği açıklandıktan sonra önlemleri en üst seviyeye çıkaran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Passolig kartlarını didik didik inceliyor. Maç öncesi stadyum girişlerinde başlatılan çalışmalarda, kart, bilet ve kimlik bilgileri uyuşmayan taraftarların girişine izin verilmezken, daha önceki haftalarda 89 kişinin yakalandığı usulsüz girişlere bu hafta sonu 6 kişi daha eklendi. Pandemi tedbirlerine ilişkin usulsüzlük yapan 6 kişiye "Müsabaka ve Seyir Alanlarına Usulsüz Girme Teşebbüsü" kapsamında işlem yapıldı. Aşı takvimini tamamlamadıkları veya 48 saat içerisinde PCR testi yaptırmamaları sebebiyle başkasının adına düzenlenmiş passolig kartı ve biletle maça girmeye çalıştıkları anlaşılan 6 kişi, müsabakalardan men edildi.

Turnike kameralarında bulunan fotoğraflarla passolig kartındaki fotoğrafları karşılaştıran emniyet güçleri, geride kalan son 4 haftada şu ana kadar 95 kişiye işlem gerçekleştirdi. Kartlarını başka kişilere verdiği belirlenen passolig kartı sahiplerine de adli işlem yapıldığı aktarıldı. Ayrıca İstanbul Spor Şube Müdürlüğü bünyesindeki sanal devriye ekipleri de sosyal medya üzerinden yapılan aykırı paylaşımlara da müdahale ederek olayların derinleşmesinin önüne geçiyor.

Ayrıca caydırıcı nitelik taşıdığı düşünülen kırmızı yelekli ve yaka kameralı polislerin görev yaptığı maçlarındaki olaylarda gözle görülür düşüş göze çarparken, sezon başından bu yana Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kasımpaşa gibi İstanbul takımları taraftarlarına sosyal medya paylaşımları, sahaya yabancı madde atma, küfürlü tezahürat ve buna benzer suç kapsamında da işlem yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda son 4 haftalık zaman diliminde 25'i Beşiktaş, 60'ı Fenerbahçe, 51'i Galatasaray ve 6'sı Kasımpaşa Spor Kulübü taraftarı olmak üzere 142 kişiye işlem yapıldığı öğrenildi.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

İstanbul'da başkasına ait HES kodu ile maçlara girmeye çalışan toplam 95 kişi yakalandı

İstanbul'da başkasına ait HES kodu ile maçlara girmeye çalışan toplam 95 kişi yakalandı

İstanbul'da başkasına ait HES kodu ile maçlara girmeye çalışan toplam 95 kişi yakalandı

İstanbul'da başkasına ait HES kodu ile maçlara girmeye çalışan toplam 95 kişi yakalandı

İstanbul'da başkasına ait HES kodu ile maçlara girmeye çalışan toplam 95 kişi yakalandı

İstanbul'da başkasına ait HES kodu ile maçlara girmeye çalışan toplam 95 kişi yakalandı
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Haber: İstanbul'da başkasına ait HES kodu ile maçlara girmeye çalışan toplam 95 kişi yakalandı - Haberler
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