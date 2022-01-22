Bariyerlere çarpan İETT otobüsündeki 4 kişi yaralandı - Haberler
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Bariyerlere çarpan İETT otobüsündeki 4 kişi yaralandı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Bakırköy ilçesinde İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

D100 kara yolu Sefaköy yan yolda Topkapı istikametinde seyreden İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen sebeple kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp refüje girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre otobüsteki yolculardan 4'ü yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından otobüsün camları kırılarak tahliye edilen yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bariyerlere çarpan İETT otobüsündeki 4 kişi yaralandı

Bariyerlere çarpan İETT otobüsündeki 4 kişi yaralandı

Bariyerlere çarpan İETT otobüsündeki 4 kişi yaralandı

Bariyerlere çarpan İETT otobüsündeki 4 kişi yaralandı

Bariyerlere çarpan İETT otobüsündeki 4 kişi yaralandı

Bariyerlere çarpan İETT otobüsündeki 4 kişi yaralandı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Topkapı, İETT, Güncel, Haber

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