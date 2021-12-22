İstanbul'da barajların su seviyesi yüzde 50'ye yaklaştı - Haberler
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İstanbul'da barajların su seviyesi yüzde 50'ye yaklaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da barajların su seviyesi yüzde 50'ye yaklaştı İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlarla beraber barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'ye yaklaştı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da barajların su seviyesi yüzde 50'ye yaklaştı

İSTANBUL - İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlarla beraber barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'ye yaklaştı. Mega kentte Aralık ayının başında yüzde 40 seviyelerine inen doluluk oranı yağışların ardından yüzde 48,06 olarak ölçüldü.

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk seviyesi artmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 48,06 olarak ölçüldü. İstanbul'da aralık ayı başında yüzde 40'lara gelen su seviyesi yaklaşık yağışlarla beraber yüzde 8 oranında artarak 48,06 seviyesine çıktı.

İstanbul'da barajların su seviyesi yüzde 50'ye yaklaştı

İstanbul'da barajların su seviyesi yüzde 50'ye yaklaştı

İstanbul'da barajların su seviyesi yüzde 50'ye yaklaştı

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