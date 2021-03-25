İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 70 seviyesine geldi
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İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 70 seviyesine geldi

25.03.2021 09:32 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:19

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 70 seviyesine geldi İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 69.83 oldu.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 70 seviyesine geldi

İSTANBUL - İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 69.83 oldu.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kuraklık tehlikesini gündeme getirmişti. Son aylarda etkili olan yağmur ve kar yağışlarının etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi de artarken son rakamlar dikkat çekti. Bugün itibariyle megakentin su kaynakları barajlardaki doluluk oranı yüzde 69.83 oldu. Bazı barajlardaki doluluk oranları ise Ömerli 86.57, Darlık 82.36, Elmalı 79.39, Büyükçekmece ise 69.59 oldu.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 70 seviyesine geldi
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 70 seviyesine geldi
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 70 seviyesine geldi
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 70 seviyesine geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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