İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 66,84'e ulaştı
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İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 66,84'e ulaştı

23.03.2021 09:44 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:57
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 66,84'e ulaştı

İstanbul'da son günlerde aralıklara etkili olan yağışlarla beraber barajların doluluk oranı yüzde 66, 84'e yükseldi.

İstanbul'da son günlerde aralıklara etkili olan yağışlarla beraber barajların doluluk oranı yüzde 66, 84'e yükseldi.

İstanbul'da Aralık ayında yüzde 19 seviyelerine gerileyen barajların doluluk oranları devam eden yağışlarla beraber artmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 66,84'e yükseldi.

İstanbul barajlarının doluluk oranları bugün itibariyle şöyle:

Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 83,57

Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 46,86

Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 35,18

Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 66,84

Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 59,62

Terkos barajı doluluk oranı yüzde 62,13

Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 59,42

Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 76,98

Darlık barajı doluluk oranı yüzde 78,05

Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 47,39

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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