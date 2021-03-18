İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 63'e ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 63'e ulaştı

18.03.2021 10:02 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:27
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 63'e ulaştı

İstanbul'da son günlerde aralıklara etkili olan yağışlarla beraber barajların doluluk oranı yüzde 63, 03'e yükseldi.

İstanbul'da son günlerde aralıklara etkili olan yağışlarla beraber barajların doluluk oranı yüzde 63, 03'e yükseldi.

İstanbul'da Aralık ayında yüzde 19 seviyelerine gerileyen barajların doluluk oranları devam eden yağışlarla beraber artmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 63, 03'e yükseldi.

İstanbul barajlarının doluluk oranları bugün itibariyle şöyle:

"- Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 77.84

Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 45.27

Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 33.39

Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 62.99

Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 57.41

Terkos barajı doluluk oranı yüzde 58.89

Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 59.21

Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 70.60

Darlık barajı doluluk oranı yüzde 73.31

Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 53,62". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Demet Akbağ Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Bülent Uygun Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 63'e ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 10:28:18. #1.14#
title