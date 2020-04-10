İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 70'i geçti İSTANBUL'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı, son yağmurlarla birlikte yüzde 70,31'e ulaştı.

İSTANBUL 'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı, son yağmurlarla birlikte yüzde 70,31'e ulaştı. Mevcut su miktarının yüzde 92'sine sahip 5 büyük barajdaki doluluk oranı ise yüzde 72.

İstanbul'a su sağlayan kuruluş İSKİ'nin verilerine göre, son yağmurlarla birlikte barajlardaki doluluk oranlarında artış yaşandı. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda, 2 nisanda yüzde 64,52'ye düşen doluluk oranı, 8 Nisan'a kadar aralıklı devam eden yağışlarla birlikte doluluk yüzde 70,31'e çıktı. İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki mevcut toplam su miktarı 610 milyon 870 bin metreküp. Bunun yüzde 92,2'si 5 büyük barajda bulunuyor. Bunlar Ömerli, Terkos, Darlık, Büyükçekmece ve Sazlıdere. Bu 5 büyük barajdaki doluluk oranı ise yüzde 72'yi aşıyor.

İstanbul'a 9 Nisan'da 2 milyon 852 bin 173 metreküp su verildi. Günlük su tüketimi küçük farklılıklar gösterse de, 9 Nisan verisi baz alındığında, İstanbul'un yaklaşık 7 aylık su rezervi bulunuyor. Bundan sonra Ekim ayına kadar hiç yağmur yağmaması durumunda bir risk oluşabileceği düşünülüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA