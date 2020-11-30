- (Özel) İstanbul'da barajlar alarm veriyor
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- (Özel) İstanbul'da barajlar alarm veriyor

30.11.2020 09:56 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:01

- (Özel)İstanbul'da barajlar alarm veriyor Ömerli Barajı'nı kuruyan Emirli bölgesi havadan görüntülendi İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlar alarm vermeye devam ediyor.

- (Özel)İstanbul'da barajlar alarm veriyor

Ömerli Barajı'nı kuruyan Emirli bölgesi havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlar alarm vermeye devam ediyor. Ömerli barajının kuruyan Emirli bölgesi havadan görüntülendi.

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Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi hızla azalıyor. İstanbul'un barajlarındaki doluluk seviyesi son yılların en düşük seviyesine ulaştı. Anadolu Yakası'nın önemli içmesu kaynaklarından Ömerli Barajı'nda son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşarak yüzde 28 oranı geriledi. Barajın Emirli bölgesi ise tamamen kurudu. Emirli bölgesinin 6 ay önceki durumu ile son halinin görüntüsü işler acısı durumu gözler önüne serdi.

- (Özel) İstanbul'da barajlar alarm veriyor
- (Özel) İstanbul'da barajlar alarm veriyor
- (Özel) İstanbul'da barajlar alarm veriyor
- (Özel) İstanbul'da barajlar alarm veriyor
- (Özel) İstanbul'da barajlar alarm veriyor
- (Özel) İstanbul'da barajlar alarm veriyor
- (Özel) İstanbul'da barajlar alarm veriyor
- (Özel) İstanbul'da barajlar alarm veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN

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