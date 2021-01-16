İstanbul'da  baraj havzalarından 40 ton atık çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İstanbul'da  baraj havzalarından 40 ton atık çıktı

16.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:04
İstanbul'da  baraj havzalarından 40 ton atık çıktı

KURAKLIK yüzünden suyun çekildiği baraj havzalarından 40 ton atık temizledi.

KURAKLIK yüzünden suyun çekildiği baraj havzalarından 40 ton atık temizledi. 

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından baraj havzalarındaki sular da çekildi. Suyun çekilmesiyle atıklar da ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı  İSTAÇ ekipleri, 2 hafta içinde İstanbul il sınırları içindeki 7 baraj havzasında çalışma yaptı.İstanbul'un su gereksinimi, toplam 10 barajdan sağlanıyor. Ancak, bunlardan sadece Terkos, Sazlıdere, Ömerli, Büyükçekmece, Elmalı, Darlık ve Alibey barajları il sınırları içinde kalıyor. 

TOPLAM 1400 PERSONEL 200 ARAÇBaraj havzalarının temizlenmesi sırasında 1400 personel ve 200 araç görev aldı.Temizlik çalışmalarında baraj havzalarından toplam 40 ton atık çıktı. Bu atıkların yaklaşık yüzde 45'i yani 17,5 tonu evsel atık. Evsel atıkları, sırasıyla 8,5 ton ile cam, 7,5 ton ile plastik, 4,5 ton ile metal ve 2 ton ile kağıt izledi. Toplanan atıklar, İBB tesislerinde bertaraf edildi.

 


İstanbul'da  baraj havzalarından 40 ton atık çıktı
İstanbul'da  baraj havzalarından 40 ton atık çıktı
İstanbul'da  baraj havzalarından 40 ton atık çıktı
İstanbul'da  baraj havzalarından 40 ton atık çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Murat Kurum Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ali Koç Mesut Özil Oğuzhan Özyakup Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Altın Silah Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da  baraj havzalarından 40 ton atık çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 10:03:58. #1.15#
title