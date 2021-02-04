İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum (4 Şubat 2021) İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç?

İstanbul barajlarındaki su miktarı artmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 42,63'e yükseldi. Artışta son günlerdeki yağışların ve eriyen karların etkili olduğu belirtiliyor. Kuraklık nedeniyle barajlardaki su miktarı 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü.(4 Şubat 2021) İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç?

Yıl Doluluk Oranı Doluluk Oranı 20 Ocak 30,77 30,77 21 Ocak 31,04 31,04 22 Ocak 31,39 31,39 23 Ocak 31,89 31,89 24 Ocak 32,38 32,38 25 Ocak 32,78 32,78 26 Ocak 33,37 33,37 27 Ocak 34,22 34,22 28 Ocak 36,96 36,96 29 Ocak 38,29 38,29 30 Ocak 38,86 38,86 31 Ocak 40,39 40,39 01 Şubat 41,30 41,30 02 Şubat 42,63 42,63 03 Şubat 43,45 43,45

4 ŞUBAT 2021 SALI İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI ?

Kent tarihinin en yüksek yağışlarından birine sahne olan İzmir'de barajlardaki su miktarı bir gecede dikkat çekici ölçüde yükseldi. Kentin en önemli su havzası Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 50'ye ulaştı. Balçova ve Ürkmez barajlarında ise doluluk yüzde 100'ü bulunca DSİ tarafından barajlardaki suyun kontrollü olarak tahliyesine başlandı.

İzmir'de rekor yağışların etkisi barajlardaki doluluk oranlarına da yansıdı. Sadece bir gecelik yağışın ardından kentte tüm barajlardaki su seviyesi yükseldi. Bir gün önce doluluk oranı yüzde 70 olan Balçova Barajı ile yüzde 80 olan Ürkmez Barajı'nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Maksimum göl hacmi 8 milyon metreküp olan Balçova Barajı ile 8,6 milyon metreküp olan Ürkmez Barajı'ndan Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından güvenlik amacıyla kontrollü bir şekilde su tahliyesine başlandı.

Doluluk oranı bir gün önce yüzde 45 seviyesindeki kentin en büyük su kaynağı Tahtalı Barajı'nda ise bugün itibariyle yüzde 50 seviyesine ulaşıldı. Maksimum göl hacmi 306,5 milyon metreküp olan Tahtalı'da da sadece bir gecede doluluk oranı yüzde 5 arttı.

Bir gün önce yüz 55 seviyesindeki Çeşme Kutlu Aktaş Barajı'ndaki artış da dikkat çekici boyuta ulaştı. 16,5 milyon metreküp kapasiteye sahip barajdaki doluluk oranı yüzde 70'e yaklaştı. Derelerden halen yoğun bir su akışı olduğu ve barajlarda su seviyesindeki artışın önümüzdeki günlerde de devam edeceği öngörülüyor.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL? (4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE )

4 Şubat Perşmebe günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %8.19 'dur. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Detaylara aşağıdaki grafikten bakabilirsiniz.