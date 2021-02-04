İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum (4 Şubat 2021) İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç?
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İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum (4 Şubat 2021) İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç?

04.02.2021 08:31 | Son Güncelleme: 04.02.2021 08:35
İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum (4 Şubat 2021) İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 4 Şubat Perşembe 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 4 Şubat Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum (4 Şubat 2021) İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç?

İstanbul barajlarındaki su miktarı artmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 42,63'e yükseldi. Artışta son günlerdeki yağışların ve eriyen karların etkili olduğu belirtiliyor. Kuraklık nedeniyle barajlardaki su miktarı 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü.(4 Şubat 2021) İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR? (4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE )

BARAJLARIMIZIN SON 15 GÜN İÇİNDEKİ DOLULUK ORANLARI (%) 20 Ocak21 Ocak22 Ocak23 Ocak24 Ocak25 Ocak26 Ocak27 Ocak28 Ocak29 Ocak30 Ocak31 Ocak01 Şubat02 Şubat03 Şubat0204060
YılDoluluk OranıDoluluk Oranı
20 Ocak30,7730,77
21 Ocak31,0431,04
22 Ocak31,3931,39
23 Ocak31,8931,89
24 Ocak32,3832,38
25 Ocak32,7832,78
26 Ocak33,3733,37
27 Ocak34,2234,22
28 Ocak36,9636,96
29 Ocak38,2938,29
30 Ocak38,8638,86
31 Ocak40,3940,39
01 Şubat41,3041,30
02 Şubat42,6342,63
03 Şubat43,4543,45

4 ŞUBAT 2021 SALI İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI ?

Kent tarihinin en yüksek yağışlarından birine sahne olan İzmir'de barajlardaki su miktarı bir gecede dikkat çekici ölçüde yükseldi. Kentin en önemli su havzası Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 50'ye ulaştı. Balçova ve Ürkmez barajlarında ise doluluk yüzde 100'ü bulunca DSİ tarafından barajlardaki suyun kontrollü olarak tahliyesine başlandı.

İzmir'de rekor yağışların etkisi barajlardaki doluluk oranlarına da yansıdı. Sadece bir gecelik yağışın ardından kentte tüm barajlardaki su seviyesi yükseldi. Bir gün önce doluluk oranı yüzde 70 olan Balçova Barajı ile yüzde 80 olan Ürkmez Barajı'nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Maksimum göl hacmi 8 milyon metreküp olan Balçova Barajı ile 8,6 milyon metreküp olan Ürkmez Barajı'ndan Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından güvenlik amacıyla kontrollü bir şekilde su tahliyesine başlandı.

Doluluk oranı bir gün önce yüzde 45 seviyesindeki kentin en büyük su kaynağı Tahtalı Barajı'nda ise bugün itibariyle yüzde 50 seviyesine ulaşıldı. Maksimum göl hacmi 306,5 milyon metreküp olan Tahtalı'da da sadece bir gecede doluluk oranı yüzde 5 arttı.

Bir gün önce yüz 55 seviyesindeki Çeşme Kutlu Aktaş Barajı'ndaki artış da dikkat çekici boyuta ulaştı. 16,5 milyon metreküp kapasiteye sahip barajdaki doluluk oranı yüzde 70'e yaklaştı. Derelerden halen yoğun bir su akışı olduğu ve barajlarda su seviyesindeki artışın önümüzdeki günlerde de devam edeceği öngörülüyor.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL? (4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE )

4 Şubat Perşmebe günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %8.19 'dur. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Detaylara aşağıdaki grafikten bakabilirsiniz.

Baraj Doluluk Oranları
Baraj AdıBaraj Kapasitesi (m3)Doluluk Oranı (%)Açıklama
Çubuk 2 Barajı -> Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım22.445.00020.3-
Türkşerefli Barajı -> Temelli Arıtma Tesisine Aktarım5.668.50015.48-
Uludere Barajı -> Kalecik Arıtma Tesisine Aktarım16.292.00031.44-
Peçenek Barajı -> ŞerefliKoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım59.525.00038.24-
Kargalı Barajı -> Elmadağ Aritma Tesisine Aktarım542.0006.27-
Akyar Barajı -> Eğrekkaya Barajına Aktarım56.000.00013.32-
Eğrekkaya Barajı -> Kurtboğazı Barajına Aktarım112.300.00025.19-
Kavşakkaya Barajı -> Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım80.835.0009.52-
Kurtboğazı Barajı -> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım92.053.0003808-
Çamlıdere Barajı -> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım1.220.380.00019.53-
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