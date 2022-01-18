İstanbul'da bankaya para yatırmaya giden yabancı uyruklu kişinin çantası gasbedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da bankaya para yatırmaya giden yabancı uyruklu kişinin çantası gasbedildi

İstanbul'da bankaya para yatırmaya giden yabancı uyruklu kişinin çantası gasbedildi
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde iki şüpheli, takip ettikleri yabancı uyruklu kişinin içinde 100 bin dolar olduğu belirtilen çantasını gasbederek kaçtı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde iki şüpheli, takip ettikleri yabancı uyruklu kişinin içinde 100 bin dolar olduğu belirtilen çantasını gasbederek kaçtı.

Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu kişi, Beylikdüzü'ndeki bankadan çektiği parayı yatırmak için Barış Mahallesi E-5 yan yoldaki başka bir banka şubesine gitti.

Yabancı uyruklu kişi, aracını park etmesinin ardından kendisini takip eden iki şüphelinin saldırısına uğradı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen zanlılar, bu kişiyi darbettikten sonra içinde 100 bin dolar bulunduğu belirtilen çantayı gasbederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlıların, yabancı uyruklu kişiyi aracında darbettikten sonra, içinde para olan çantayı alıp kaçtıkları anlar yer alıyor.

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Bugün kent genelinde etkili olacak

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Bugün kent genelinde etkili olacak

 Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Bugün öğleden sonra başlayacak kar yağışı 24 saat kalacak

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Bugün öğleden sonra başlayacak kar yağışı 24 saat kalacak
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

Beylikdüzü, İstanbul, dolar, E 5, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title