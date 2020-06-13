İSTANBUL'DA BANGLADEŞLİ DEHŞETİ GASP EDİP ÖLDÜRDÜLER
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İSTANBUL'DA BANGLADEŞLİ DEHŞETİ GASP EDİP ÖLDÜRDÜLER

BEYAZIT'ta metruk bir evde bulunan cesedi bunulan kişinin Bangladeş uyruklu 3 kişi tarafından gasp edilerek öldürüldüğü belirlendi.

13.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:21

BEYAZIT'ta metruk bir evde bulunan cesedi bunulan kişinin Bangladeş uyruklu 3 kişi tarafından gasp edilerek öldürüldüğü belirlendi.

CESET METRUK BİNANIN 3.KATINDA BULUNDU

Beyazıt, Demirtaş Mahallesi, Hayriye Hanım sokak üzerinde 5 Haziran 2020 tarihinde polisi arayan bir kişi metruk binanın 3. katında bir ceset bulunduğu ihbarını yaptı. Olay yerine giden polis ekipleri kısmen çürümüş cesedin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede 7 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

ŞÜPHELİLER BANGLADEŞ'Lİ ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis önce öldürülen kişinin kimliğini tespit etti. Hayatını kaybeden kişinin 34 yaşındaki Bayram Kaygısız olduğu ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından polis Bayram Kaygısız'ın son olarak birlikte görüldüğü Bangladeş uyruklu 3 şüphelinin kimliğine ulaştı. Polis önceki gün Fatih'te bir adrese yaptığı baskında Bangladeş uyruklu şüpheliler Syed Abu S.(50), Muhammed M.(35), Mohammed D.(60)'ı gözaltına aldı.

ÜZERLERİNDEN ÖLDÜRDÜKLERİ KİŞİNİN CEP TELEFONU ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin üzerinden öldürülen Bayram Kaygısız'a ait cep telefonu ile bir adet tespih bulundu. Şüphelilerin cinayeti cep telefonunu gasp etmek amacıyla işledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL'DA BANGLADEŞLİ DEHŞETİ GASP EDİP ÖLDÜRDÜLER

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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