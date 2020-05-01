İSTANBUL'DA BALKONDA 1 MAYIS KUTLAMASI
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İSTANBUL'DA BALKONDA 1 MAYIS KUTLAMASI

İSTANBUL'DA BALKONDA 1 MAYIS KUTLAMASI
01.05.2020 22:45 | Son Güncelleme: 01.05.2020 22:50

İstanbul'da, evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan insanlar söyledikleri şarkılarla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İstanbul'da, evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan insanlar söyledikleri şarkılarla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan önlemler nedeniyle sokağa çıkamayan insanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü 21.00'de evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak söyledikleri şarkılarla kutladı. Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Kartal ve Pendik'te evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan İstanbullular, şarkı ve marşlar söyledi. Şarkı ve marşlar söyleyerek ıslık çalan insanlar 1 Mayıs'ı kutladı. Pendik'te ise 3 genç meşale yakarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İSTANBUL'DA BALKONDA 1 MAYIS KUTLAMASI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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