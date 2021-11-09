İSTANBUL'DA BAL TENEKESİNDE 14 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da bir eve düzenlenen operasyonda bal tenekelerinin içerisinde özel bölmeye gizlenmiş vaziyette 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli K.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anları da kameraya yansıdı.

Jandarma ekiplerince, şüpheli K.Ç. hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Şüpheli K.Ç., yapılan sorgusunun ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak", "Uyuşturucu Madde Temin Etmek" ve "Uyuşturucu Madde Nakil Etmek" suçlarından hakkında düzenlenen dosya ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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