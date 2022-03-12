İstanbul'da bakıcı dehşeti kamerada: Türkmen bakıcı 92 yaşındaki emekli hemşireyi darp etti

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta 92 yaşındaki yaşlı bir kadın, evinin balkonunda Türkmenistan uyruklu bakıcısı tarafından şiddete uğradı. Kadının çığlık çığlığa kaldığı o dehşet anları kameralara yansırken, Beşiktaş polisi tarafından gözaltına alınan Türkmen bakıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakıcının olaydan sonra kendisine tepki gösteren vatandaşlara yarı çıplak halde pencereye çıkarak hakaretle karşılık verildiği de görüldü.

Olay, geçtiğimiz hafta çarşamba günü Beşiktaş Konaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan Türkiye'ye 15 yıl önce kesin dönüş yapan emekli hemşire Semahat Lenk, sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık bir yıl önce Türkmenistan uyruklu bakıcısı Sultan K. ile yaşamaya başladı. Bakıcısı tarafından şiddet görmeye başlayan Semahat Lenk'in çığlıklarını duyan komşuları o anları kamerayla görüntüleyerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkmen bakıcı Sultan K.'yı gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise yaralı hemşeri Semahat Lenk'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Bakıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şiddet anları ve sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bakıcının, mahallelinin tepkisine yarı çıplak şekilde çıktığı pencereden hakaret ederek karşılık vermesi dikkat çekti. Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen bakıcı Sultan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa