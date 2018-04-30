Vicdansız Bakıcı 88 Yaşındaki Kadını Evire Çevire Dövdü! Dehşet Anları Kamerada
İstanbul Şişli'de evinde yalnız başına yaşayan 88 yaşındaki kadın, yabancı uyruklu bakıcısı tarafından evire çevire dövüldü. Ayağı kırılan yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
İstanbul Şişli'de evinde yalnız başına yaşayan yaşlı kadın yabancı uyruklu bakıcısı tarafından darp edildi. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili gözaltına alınan bakıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak bakıcı ilk duruşmasında serbest bırakıldı.
YAŞLI KADININ DÜŞEREK YARALANDIĞINI SÖYLEDİ
Şişli Kurtuluş Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak'ta meydana gelen olayda evinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Şaziye Gündüz'ün yakınları 3 ay önce bir tanıdıkları vasıtasıyla yaşlı kadına bakması için Kırgızistan uyruklu Almakan A.'yı tuttu. Bir süredir yaşlı kadına bakan Almakan A., Gündüz'ün yakınlarını arayarak, yaşlı kadının gece saat 02.00 sıralarında tuvalete gitmek için ayağa kalktığını, sonrasında düşerek yaralandığını ve durumunun ise iyi olmadığını söyledi.
YAŞLI KADIN YOĞUN BAKIMA ALINDI
Kadının eve gelen yakınları onu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yapılan tetkikler sonucu ayağı kırıldığı belirlenen yaşlı kadın yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
YEĞENİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİ
Olayın ardından Şaziye Gündüz'ün yeğeni Arif Yakkan, halasının bakıcı tarafından şiddete uğrayabileceğini düşündü. Bunun üzerine evdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Yakkan, halasının darp edildiğini gördü. Görüntülerin kopyasını alan Yakkan, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezine giderek şikayette bulundu.
GÖZALTINA ALINDI
Şikayetin ardından harekete geçen polis, bakıcı Almakan A.'yı gözaltına aldı. Polis merkezinde hakkındaki iddiaları reddeden bakıcı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ
Ancak bakıcı Almakan A., savcılık tarafından açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.
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bunu bir insan nasil yapar! Hayvan bile yapmaz! Allah seni bildigi gibi yapsin! Bütün kemiklerini kirsam bile az sana!Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Ahhh anacimm ahh bu vicdansızligi nasıl yaptın? Allah belanı versin nasıl tahliye edilir ailesi bu pisliğin yakasını bırakmasın teyzeyi tanımıyorum ama yüreğim sizladi ağlamaktan mahvoldumCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Ne ekersen onu biceksin Allah büyüktür.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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kanunlar bitmiştir. .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Allah senin belanı versin yaşlandığında bin beterini yaşayasın inşallahCevap Yaz 11 Yayından Kaldır