İstanbul'da Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 cadde, yaşanan yoğunluk nedeniyle...
İstanbul'da Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 cadde, yaşanan yoğunluk nedeniyle korona virüs önlemleri kapsamında 15 gün süreyle yaya trafiğine kapatıldı.
10.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:09
İstanbul'da Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 cadde, yaşanan yoğunluk nedeniyle korona virüs önlemleri kapsamında 15 gün süreyle yaya trafiğine kapatıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA