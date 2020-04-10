İstanbul'da Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 cadde, yaşanan yoğunluk nedeniyle... İstanbul'da Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 cadde, yaşanan yoğunluk nedeniyle korona virüs önlemleri kapsamında 15 gün süreyle yaya trafiğine kapatıldı.

İstanbul'da Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 cadde, yaşanan yoğunluk nedeniyle korona virüs önlemleri kapsamında 15 gün süreyle yaya trafiğine kapatıldı. - İSTANBUL Kaynak: İHA